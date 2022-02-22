На межбанке курс доллара подскочил на 46 коп., евро – на 41 коп.

После признания Россией "ЛДНР" торги на межбанке стартовали с уровня 29,05–29,07 грн/$ Фото: pexels.com

Межбанк закрылся в диапазоне 28,6–28,62 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,40–32,43.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,45–28,95 грн. Евро покупают по 32,20 грн, продают по 32,80 грн. По данным валютного аукциона, на черном рынке доллар торгуется по 28,70–29,38 грн, а евро – по 32,45–33,15 грн.

После признания Россией "ЛДНР" торги на межбанке стартовали с уровня 29,05–29,07 грн/$. В первые минуты торгов гривна ослабла до 29,10–29,12 грн/$, однако Нацбанк вышел на рынок с интервенциями и помог гривне укрепиться до уровня около 29 грн/$, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству один из участников рынка, на открытии дня объем торгов был существенно больше обычного, что, очевидно, связано не только со вчерашним выходным в США.

Накануне курс гривны на межбанке ослаб до 28,60 грн/$ (с 28,38 грн/$ в минувшую пятницу). В середине дня Нацбанк интервенциями стабилизировал курс на уровне около 28,47 грн/$, однако в конце дня очередная порция негативных новостей опустила его до 28,61 грн/$, сообщает "Интерфакс-Украина".

В среду, 23 февраля, Минфину предстоит выплатить в счет погашения ранее выпущенных облигаций внутреннего государственного займа свыше 17 млрд грн.

На наличном рынке гривна во вторник утром также ослабла – примерно до уровня покупка 28,8 грн/$, продажа – 29,2 грн/$, многие обменники сильно расширили спред.

Курс гривны в этом году уже один раз подходил к уровню 29 грн/$ – на несколько дней в конце января, однако тогда так и не пробил его и спустя две недели гривна стоила уже дороже 28 грн/$.

В последний раз официальный курс гривны опускался ниже 29 грн/$ (до 30,01 грн/$) на один день – в конце феврале 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, сообщает агентство.