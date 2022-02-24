Национальный банк ограничил снятие наличных и зафиксировал курс гривны

Безналичные расчеты будут производиться без ограничений Фото: ua.depositphotos.com

"Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счетов клиентов в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины без начисления и снятия комиссий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.

В то же время сообщается, что безналичные расчеты будут производиться без ограничений.

Как сообщил Шевченко, запрещается также выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Помимо того, накладывается мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями.

НБУ останавливает совершение сделок по счетам российских граждан, сообщил Шевченко.

Глава Нацбанка заявил, что НБУ зафиксировал курс гривны на 24 февраля.2022 года.

Сегодня Национальный банк Украины установил курс гривны 29,25 грн/$.