Национальный банк ограничил снятие наличных и зафиксировал курс гривны

"Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счетов клиентов в объеме 100 тыс. грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства и отдельных разрешений Национального банка Украины без начисления и снятия комиссий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.
В то же время сообщается, что безналичные расчеты будут производиться без ограничений.
Как сообщил Шевченко, запрещается также выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.
Помимо того, накладывается мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями.
НБУ останавливает совершение сделок по счетам российских граждан, сообщил Шевченко.
Глава Нацбанка заявил, что НБУ зафиксировал курс гривны на 24 февраля.2022 года.
Сегодня Национальный банк Украины установил курс гривны 29,25 грн/$.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.