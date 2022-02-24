"Никто из вас не вернется отсюда живым! Вы все сдохнете, а наша страна будет цветущая и свободная!" Украинская армия с передовой обратилась к российским военным. Видео

Командир роты 56-й бригады Семен Салатенко и его бойцы, находящиеся на передовой под Донецком, обратились к украинцам.
"Я, Салатенко Семен Павлович, старший лейтенант Вооруженных сил Украины, командир пехотной роты. А это – мои бойцы. У нас нет ни страха, ни паники. Мы не сложим оружие и не позволим ни тиранам, ни убийцам диктовать нам их волю. Мы не отдадим ни одного миллиметра собственной земли. Может быть, это наша последняя война. Я не знаю, был я хорошим человеком или плохим – это скажет только Бог. Но я знаю – я хороший гражданин и я хороший солдат. Я – защита своей страны, ее залог мира, и щит, и меч во время войны! Кто бы вы ни были, сколько бы вас ни было – идите сюда, и вы узнаете наш гнев, нашу ярость. Убирайтесь с нашей земли!" – сказал Салатенко.
Он подчеркнул, что украинская армия будет биться "до последнего патрона".
"Мы будем биться до последнего патрона, а когда они кончатся, мы будем биться голыми руками, мы будем биться на земле и на воде, и под землей, и в небе! Никто из вас не вернется отсюда живым. Вы все сдохнете, а наша страна будет цветущей и свободной. Слава Украине!" – сказал командир.
Утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.