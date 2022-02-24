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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные используют против российских оккупантов Bayraktar и NLAW – ВСУ

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NLAW Украине передала Великобритания
NLAW Украине передала Великобритания
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в противостоянии с российскими оккупантами на Донбассе используют шведско-британские переносные противотанковые радиоуправляемые ракеты (ПТРК) NLAW. Об этом 24 февраля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что по состоянию на 15.00 "продолжаются бои по всей линии столкновения".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318934990261818

Генеральный штаб ВСУ пишет в Facebook, что против противника используют турецкие боевые беспилотники Bayraktar.

"Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия по направлениям выдвижения противника. В Черноморской операционной зоне Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/3168879256730716/

NLAW передала Украине Великобритания.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.

Теги: Россия, оружие, война, Донбасс, Вооруженные силы Украины, оборона, военное положение, вторжение, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, войска, ООС, Bayraktar
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