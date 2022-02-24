Украинские военные используют против российских оккупантов Bayraktar и NLAW – ВСУ

"В районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", – говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что по состоянию на 15.00 "продолжаются бои по всей линии столкновения".
Генеральный штаб ВСУ пишет в Facebook, что против противника используют турецкие боевые беспилотники Bayraktar.
"Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия по направлениям выдвижения противника. В Черноморской операционной зоне Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar", – сказано в посте.
NLAW передала Украине Великобритания.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.