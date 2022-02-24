Украинские военные используют против российских оккупантов Bayraktar и NLAW – ВСУ

"В районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что по состоянию на 15.00 "продолжаются бои по всей линии столкновения".

Генеральный штаб ВСУ пишет в Facebook, что против противника используют турецкие боевые беспилотники Bayraktar.

"Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия по направлениям выдвижения противника. В Черноморской операционной зоне Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar", – сказано в посте.

NLAW передала Украине Великобритания.