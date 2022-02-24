"Призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и способности финансировать войну". ЕС анонсировал масштабные санкции против РФ

Фон дер Ляйен: Мы не позволим Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности Фото: EPA

"Этим пакетом мы нацелимся на стратегические отрасли российской экономики, заблокировав им доступ к ключевым для России технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации. А кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков на европейские финансовые рынки", – отметила фон дер Ляйен.

Решение о вводе санкций будет координироваться с США, Великобританией, Канадой, Японией и Австралией.

"Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин "пытается повернуть время вспять – во времена Российской империи".

"Но тем самым он ставит под угрозу будущее россиян. Я призываю Россию немедленно прекратить насилие и вывести свои войска с территории Украины. Мы не позволим президенту Путину разрушить архитектуру безопасности, которая на протяжении многих десятилетий давала Европе мир и стабильность. Мы не позволим президенту Путину заменить верховенство закона верховенством силы и безжалостности. Ему не следует недооценивать решимость и силу наших демократий", – заявила фон дер Ляйен.

Совет Европейского союза 23 февраля ввел санкции против России за признание незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" и последующее решение о вводе войск на территорию временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.