Резников: ВСУ удержали линию обороны на востоке. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию

Резников: План врага сломать нас не сработал. Украина бьется, и бьется успешно Фото: mil.gov.ua

"Дорогие украинцы! План врага сломать нас не сработал. Украина бьется, и бьется успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут назад в Россию", – заявил министр.

По его словам, ВСУ удержали линию обороны на востоке и "враг отброшен".

Глава Минобороны заверил, что армия, пограничники и Нацгвардия держат оборону на всех направлениях, где оккупанты пытаются прорваться.

Он сообщил, что сейчас Украина мобилизует международную поддержку. У главы ведомства уже были разговоры с министрами обороны Великобритании, Турции, Литвы и другими партнерами.

"У нас будет больше оружия, больше средств защиты. Но главная наша защита – это наша армия и наш народ", – сказал министр.

Он призвал всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды теробороны. Министр напомнил, что процедура упрощена, нужен только паспорт.

"Даем оружие патриотам, которые без сомнений готовы применить его против врага", – сказал министр.