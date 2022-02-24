В Броварах шесть погибших, 12 раненых в результате обстрелов – мэр города

"Началось все с пяти утра, были обстреляны две воинские части, расположенные в Броварах. Сейчас, по моей информации, шестеро погибли, 12 ранены, находятся в больницах", – сказал мэр.

По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Бровары 24 февраля Россия атаковала несколько раз. В частности, около 12.00 были зафиксированы два удара ракетами, предварительно – "Калибр".

Сапожко призвал жителей города сдать кровь в больницу, а военнообязанных – срочно явиться в военкоматы.