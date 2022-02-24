В МВД сообщили, что Россия атаковала военный объект в Броварах крылатыми ракетами, взрыв было слышно в Киеве

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал он.
Корреспондент издания "ГОРДОН" в Деснянском районе Киева (находится недалеко от Броваров) около 12.00 слышал сильный взрыв, на автомобилях сработала сигнализация. По данным "Сегодня", взрыв было слышно и в центре Киева.
Военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко показал в Telegram видео, снятое после обстрела.
По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который создан при Министерстве культуры и информационной политики, в Броварах зафиксировали два удара, по предварительной информации, город атаковали с помощью крылатых ракет "Калибр".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал на брифинге, что в Броварах РФ нанесла ракетный удар по расположению командования Сил специальных операций, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
"По нашим данным, потерь нет. Но данные уточняются", – сказал он.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ВСУ, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили с семь российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".