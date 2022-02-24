В МВД сообщили, что Россия атаковала военный объект в Броварах крылатыми ракетами, взрыв было слышно в Киеве

Звуки взрывов в Броварах были слышны на Лесном массиве в Киеве (на фото) Фото: Светлана Роговская / Gordonua.com/

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал он.

Корреспондент издания "ГОРДОН" в Деснянском районе Киева (находится недалеко от Броваров) около 12.00 слышал сильный взрыв, на автомобилях сработала сигнализация. По данным "Сегодня", взрыв было слышно и в центре Киева.

Военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко показал в Telegram видео, снятое после обстрела.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который создан при Министерстве культуры и информационной политики, в Броварах зафиксировали два удара, по предварительной информации, город атаковали с помощью крылатых ракет "Калибр".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал на брифинге, что в Броварах РФ нанесла ракетный удар по расположению командования Сил специальных операций, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, потерь нет. Но данные уточняются", – сказал он.