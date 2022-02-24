Джонсон призвал к срочной встрече всех лидеров НАТО, Польша и страны Балтии начинают консультации по безопасности Альянса

Джонсон инициирует обсуждение ситуации в Украине с лидерами G7 и НАТО Фото: EPA

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также буду общаться с другими лидерами G7 и призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее", – написал Джонсон.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Эстония, Латвия, Литва и Польша инициируют консультации в НАТО на основании 4-й статьи договора Альянса, сообщается на сайте правительства Эстонии. "Согласно статье 4 договора НАТО, союзники консультируются всегда, когда, по мнению кого-то из них, территориальная целостность, политический суверенитет или безопасность любого из членов договора находятся под угрозой", – говорится в сообщении.

"Широкомасштабная военная агрессия России представляет опасность для всего мира и всех государств НАТО, поэтому необходимо инициировать консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран-членов Альянса, чтобы принять дополнительные меры для укрепления безопасности стран-членов НАТО. Самый весомый ответ на широкомасштабную российскую агрессию – это единство", – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Консультации по статье 4 могут привести к коллективным действиям 30 государств-членов НАТО, отмечает CNN со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Статья 4 применялась шесть раз с момента образования Альянса в 1949 году, из них пять раз – Турцией. Кроме того, Польша применила статью 4 в 2014 году, после предыдущей российской агрессии в Украине.