На выезде из Киева в западном направлении – пробки, на АЗС – очереди. Фото

Самый большой трафик – в направлении Житомира на дороге E40.

Фото: EPA

По данным ТСН, пробки в Киеве начались около 6.00, после того, как жители города услышали серию взрывов.

Агентство EPA также опубликовало фотографии очередей на киевских заправках.

Очереди на заправку в Киеве. Фото: EPA

Очереди на заправку в Киеве. Фото: EPA

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что не рекомендовал бы киевлянам пытаться уехать из города.

"После вторжения многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я бы не рекомендовал вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая", – отметил советник министра.

Он призвал соблюдать правила дорожного движения и предупредил, что патрульная полиция не будет выезжать на оформление ДТП без потерпевших.

"Если вы водитель и попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать. У полиции сейчас более важные дела – обеспечивать порядок на улицах городов", – написал он.

Утром к киевлянам обратился мэр Виталий Кличко, он призвал не паниковать. "Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", – написал он в Facebook.