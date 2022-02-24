На выезде из Киева в западном направлении – пробки, на АЗС – очереди. Фото

Самый большой трафик – в направлении Житомира на дороге E40.
По данным ТСН, пробки в Киеве начались около 6.00, после того, как жители города услышали серию взрывов.
Агентство EPA также опубликовало фотографии очередей на киевских заправках.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что не рекомендовал бы киевлянам пытаться уехать из города.
"После вторжения многие жители Киева хотят выехать, чтоб обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я бы не рекомендовал вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая", – отметил советник министра.
Он призвал соблюдать правила дорожного движения и предупредил, что патрульная полиция не будет выезжать на оформление ДТП без потерпевших.
"Если вы водитель и попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не загораживайте дорогу тем, кто хочет проехать. У полиции сейчас более важные дела – обеспечивать порядок на улицах городов", – написал он.
Утром к киевлянам обратился мэр Виталий Кличко, он призвал не паниковать. "Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища", – написал он в Facebook.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".