Полиция просит украинцев сообщать о подозрительных людях, особенно с красными элементами в одежде

Полиция просит гражданских лиц не выходить из дома в форменной одежде Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Отмечается, что в связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка.

"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении.

Также в полиции просят всех гражданских не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

В МВД напомнили, что ранее глава Нацполиции поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге и отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.