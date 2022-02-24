Полиция просит украинцев сообщать о подозрительных людях, особенно с красными элементами в одежде

Отмечается, что в связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка.
"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении.
Также в полиции просят всех гражданских не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
В МВД напомнили, что ранее глава Нацполиции поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге и отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам и военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение.
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".