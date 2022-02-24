Геращенко показал видео с обстрелянной многоэтажкой и подчеркнул, что от "Смерчей" пострадал пригород Харькова

"Русские лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", – написал он.
Геращенко опубликовал видео с обстрелянным пятиэтажным жилым домом.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
В Украине ввели военное положение.