Байден поговорил с Зеленским

Байден: Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил Фото: ЕРА

"Президент Зеленский сегодня связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", – заявил Байден.

Президент США отметил, что Зеленский попросил его "призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины".

Байден пообещал оказать Украине всестороннюю поддержку.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом в своем видеообращении.

"Я поговорил с Байденом, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [главой Европейского совета] Шарль Мишелем, [президентом Польши Анджеем] Дудой, [президентом Литвы Гитанасом] Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции", – сказал Зеленский.