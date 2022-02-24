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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден поговорил с Зеленским

Байден: Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил
Байден: Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил
Фото: ЕРА

После объявления президентом России Владимиром Путиним "специальной военной операции" в Украине президент США Джо Байден по телефону пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 24 февраля.

"Президент Зеленский сегодня связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", – заявил Байден.

Президент США отметил, что Зеленский попросил его "призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины".

Байден пообещал оказать Украине всестороннюю поддержку.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом в своем видеообращении.

"Я поговорил с Байденом, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [главой Европейского совета] Шарль Мишелем, [президентом Польши Анджеем] Дудой, [президентом Литвы Гитанасом] Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции", – сказал Зеленский. 

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, захват, агрессия, нападение, вторжение, российская агрессия, война в Украине
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