Зеленский: Мы снимем санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство

"Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины, наложенных решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны", – отметил президент.

За последний год СНБО ввел санкции против ряда украинских политиков и бизнесменов. Среди них нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, блогер Анатолий Шарий, внефракционный нардеп Андрей Деркач, главред "Страна" Игорь Гужва и другие.

Контекст:

Заявление Зеленского прозвучало на фоне того, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.