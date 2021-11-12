СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа Козака

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций Совета нацбезопасности и обороны. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны – члена ЕС. СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета.