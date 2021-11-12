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СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа Козака

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Козак уехал из Украины
Козак уехал из Украины
Фото: zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в украинское небо самолет подсанкционного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Об этом сообщают СБУ и "РБК-Украина".

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций Совета нацбезопасности и обороны. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны – члена ЕС. СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Козака, его сопартийца Викторп Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Козак 24 февраля улетел из Украины на самолете белорусского бизнесмена. Своим самолетом нардеп пользоваться не мог из-за санкций. Самолет сперва прибыл в Минск, а затем – в Москву.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск. 25 июня нардеп задекларировал аренду недвижимости в Беларуси

13 июля Офис генпрокурора сообщил об аресте имущества Козака.

Теги: Россия, СБУ, санкции, самолет, депутаты, Тарас Козак, ОПЗЖ
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