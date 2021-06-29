Козак, который скрывается от украинских правоохранителей, арендовал недвижимость в Беларуси

Козак подозревается в госизмене и находится в розыске Фото: zagittya.com.ua

Козак внес изменения в свою декларацию, добавив в нее аренду недвижимости на сумму 1,32 млн грн. Аренда датируется 31 мая этого года.

Кроме того, нардеп задекларировал продажу валюты на сумму 1,34 млн грн. Продажа также датируется 31 мая и была осуществлена в Беларуси.