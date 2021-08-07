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Мать объявленного в розыск нардепа Козака владеет недвижимостью на $1 млн – Bihus.Info

София Козак стала владелицей общего бизнеса братьев Козака и Медведчука
София Козак стала владелицей общего бизнеса братьев Козака и Медведчука
Фото: bihus.info

70-летняя мать нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который объявлен в розыск, владеет компаниями и недвижимостью на десятки миллионов гривен. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта Bihus.Info, опубликованном 3 августа.

Как выяснили журналисты, брат Тараса Козака Богдан имеет общий бизнес с братом нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Сергеем. В частности, они являются учредителями киевской компании "Укринвестлимитед".

Также до недавнего времени они были среди основателей другой фирмы из Киева – "Экспонент", которая в свою очередь является материнской для двух львовских компаний – "Бетонбуд" и "Керамбуд". Последняя также является основательницей еще ряда предприятий. Эти фирмы занимаются строительством, производством кирпича, черепицы, бетонных растворов, добычей песка, гравия и глины.

Эти компании владеют более 40 тыс. м2 недвижимости, десятком гектаров земли, более 40 гектаров земли у них в аренде. Также в их собственности два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых.

Однако после наложения санкций на нардепов Медведчука и Козака их братья вышли из "Экспонента", а их место заняла София Козак – мать Тараса и Богдана – и Анатолий Боровко, который до этого был только директором компании, а на последних парламентских выборах был доверенным лицом Сергея Медведчука.

Аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб считает, что такую смену собственников компании можно объяснить попыткой легализовать какие-то финансовые транзакции.

Как отмечают журналисты, мать Козака использовали не только для подобных операций, но и для регистрации дорогостоящих активов. На нее записано полгектара земли в рекреационной зоне – селе Ясеница-Замковая во Львовской области. Стоимость этой земли может составлять более 800 тыс. грн.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Также в собственности женщины дом и земля под ним в селе Навария во Львовской область. Недвижимость женщина якобы приобрела в октябре 2019-го, а ее стоимость сейчас составляет не менее 1 млн грн.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Кроме того, София Козак значится собственником трехкомнатной квартиры и паркоместа в новостройке в Франковском районе Львова. Такая квартира, по оценкам журналистов, могла стоить не менее 4 млн грн без учета стоимости паркоместа.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Мать нардепа значится собственником еще четырех киевских квартир. Все они – на проспекте Лобановского. Общая площадь превышает 400 м2, а учитывая цену недвижимости в этом месте в $2 тыс. за м2, то стоимость киевских квартир может достигать почти 20 млн грн.

В целом, на Софию Козак записано недвижимости на миллион долларов.

Когда же журналисты решили поинтересоваться у самой Софии Козак о происхождении записанного на нее имущества, она в ответ нагрубила им.

"Слушайте, от...битесь от меня. Уже хватит с меня. Что вы при...бались ко мне. Почему переписали? Потому что мне так хочется. Что вы хотите? Иди в сраку" – заявила мать нардепа.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Журналисты программы "Схемы" сообщали, что Козак 24 февраля улетел из Украины на самолете белорусского бизнесмена. Своим самолетом нардеп пользоваться не мог из-за санкций. Самолет сперва прибыл в Минск, а затем – в Москву.

Глава СБУ Иван Баканов 11 мая сообщал, что Козака нет в Украине. Медведчук заявлял, что он находится в Беларуси на лечении, но в аппарате Верховной Рады сообщили: он не брал больничный или отпуск. 25 июня нардеп задекларировал аренду недвижимости в Беларуси

13 июля Офис генпрокурора сообщил об аресте имущества Козака.

Теги: СМИ, Виктор Медведчук, Тарас Козак, имущество, нардеп
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