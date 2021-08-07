Мать объявленного в розыск нардепа Козака владеет недвижимостью на $1 млн – Bihus.Info

Как выяснили журналисты, брат Тараса Козака Богдан имеет общий бизнес с братом нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Сергеем. В частности, они являются учредителями киевской компании "Укринвестлимитед".

Также до недавнего времени они были среди основателей другой фирмы из Киева – "Экспонент", которая в свою очередь является материнской для двух львовских компаний – "Бетонбуд" и "Керамбуд". Последняя также является основательницей еще ряда предприятий. Эти фирмы занимаются строительством, производством кирпича, черепицы, бетонных растворов, добычей песка, гравия и глины.

Эти компании владеют более 40 тыс. м2 недвижимости, десятком гектаров земли, более 40 гектаров земли у них в аренде. Также в их собственности два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых.

Однако после наложения санкций на нардепов Медведчука и Козака их братья вышли из "Экспонента", а их место заняла София Козак – мать Тараса и Богдана – и Анатолий Боровко, который до этого был только директором компании, а на последних парламентских выборах был доверенным лицом Сергея Медведчука.

Аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб считает, что такую смену собственников компании можно объяснить попыткой легализовать какие-то финансовые транзакции.

Как отмечают журналисты, мать Козака использовали не только для подобных операций, но и для регистрации дорогостоящих активов. На нее записано полгектара земли в рекреационной зоне – селе Ясеница-Замковая во Львовской области. Стоимость этой земли может составлять более 800 тыс. грн.

Фото: bihus.info

Также в собственности женщины дом и земля под ним в селе Навария во Львовской область. Недвижимость женщина якобы приобрела в октябре 2019-го, а ее стоимость сейчас составляет не менее 1 млн грн.

Фото: bihus.info

Кроме того, София Козак значится собственником трехкомнатной квартиры и паркоместа в новостройке в Франковском районе Львова. Такая квартира, по оценкам журналистов, могла стоить не менее 4 млн грн без учета стоимости паркоместа.

Фото: bihus.info

Мать нардепа значится собственником еще четырех киевских квартир. Все они – на проспекте Лобановского. Общая площадь превышает 400 м2, а учитывая цену недвижимости в этом месте в $2 тыс. за м2, то стоимость киевских квартир может достигать почти 20 млн грн.

В целом, на Софию Козак записано недвижимости на миллион долларов.

Когда же журналисты решили поинтересоваться у самой Софии Козак о происхождении записанного на нее имущества, она в ответ нагрубила им.

"Слушайте, от...битесь от меня. Уже хватит с меня. Что вы при...бались ко мне. Почему переписали? Потому что мне так хочется. Что вы хотите? Иди в сраку" – заявила мать нардепа.