Международный олимпийский комитет осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

"Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. [...] Президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр", – говорится в обращении.

В МОК подчеркнули, что олимпийское перемирие началось за семь дней до открытия 4 февраля Олимпиады 2022 в Пекине и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады 2022 в Пекине.

Паралимпиада должна пройти в столице Китая с 4-го по 13 марта.

"После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества в Украине, где это возможно", – говорится в заявлении МОК.