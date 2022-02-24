Международный олимпийский комитет осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

"Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. [...] Президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр", – говорится в обращении.
В МОК подчеркнули, что олимпийское перемирие началось за семь дней до открытия 4 февраля Олимпиады 2022 в Пекине и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпиады 2022 в Пекине.
Паралимпиада должна пройти в столице Китая с 4-го по 13 марта.
"После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества в Украине, где это возможно", – говорится в заявлении МОК.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.