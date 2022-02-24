В Киеве вводят комендантский час – Кличко

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 7.00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытий в круглосуточном режиме", – заявил он.
Мэр призвал всех жителей города вовремя возвращаться домой.
"При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавил Кличко.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти Украины пообещали выдать оружие.