В Киеве вводят комендантский час – Кличко

Комендантский час в Киеве будет действовать с 22.00 до 7.00 Фото: EPA

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 7.00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытий в круглосуточном режиме", – заявил он.

Мэр призвал всех жителей города вовремя возвращаться домой.

"При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавил Кличко.