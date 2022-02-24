Часть территории Херсонской области оккупирована агрессором – ОГА

"Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях – блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", – говорится в сообщении.
В Скадовском районе колонна техники стоит в районе Широкого, не двигается. Войск в Скадовске нет, стрельбы нет.
"Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует. Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Херсонский район: информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", – сообщили в ОГА.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти Украины пообещали выдать оружие.