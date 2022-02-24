Часть территории Херсонской области оккупирована агрессором – ОГА

"Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях – блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", – говорится в сообщении.

В Скадовском районе колонна техники стоит в районе Широкого, не двигается. Войск в Скадовске нет, стрельбы нет.

"Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует. Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Херсонский район: информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", – сообщили в ОГА.