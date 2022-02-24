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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть территории Херсонской области оккупирована агрессором – ОГА

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Херсонская ОГА сообщила об обстановке в регионе
Херсонская ОГА сообщила об обстановке в регионе
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Часть территории Херсонской области оккупирована страной-агрессором Россией. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации в Facebook 24 февраля.

"Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях – блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", – говорится в сообщении.

В Скадовском районе колонна техники стоит в районе Широкого, не двигается. Войск в Скадовске нет, стрельбы нет.

"Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует. Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Херсонский район: информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", – сообщили в ОГА.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/317708397057663

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти Украины пообещали выдать оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Херсонская область, Херсонская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, Каховка
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