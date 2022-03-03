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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений в Украине

По словам Хана, расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время
По словам Хана, расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время
Фото: icc-cpi.int

Международный уголовный суд в Гааге начинает расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине во время российской агрессии. Об этом сообщил прокурор Карим Хан в Twitter.

"Активные расследования официально начинаются в Украине после получения обращений от 39 государств-участников", – написал он.

Иск государств-членов ускоряет расследование, поскольку прокурору теперь не нужно запрашивать одобрение суда в Гааге, отмечает Reuters.

Как говорится в заявлении Хана, прокуратура начнет сбор доказательств "любых прошлых и настоящих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом". При этом расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время.

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Тогдашний замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

В феврале 2021 года на пост прокурора Международного уголовного суда был избран представитель Великобритании Карим Хан. Он вступил в должность в июне этого года. 

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Гаагский трибунал, война России против Украины, Карим Хан
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