Россия впервые раскрыла данные о потерях своей армии в Украине

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал 2 марта, что с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, сообщил "Интерфакс".

Первые четыре дня войны официальные лица РФ отрицали любые потери российской армии, на четвертый Конашенков признал, что они есть, но не уточнил точное количество погибших и раненых.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян".