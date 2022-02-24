"Сбербанк", ВТБ и "Газпромбанк", Патрушев, Сечин и другие. Обнародован список американских санкций против России

В новом пакете санкций – ряд крупнейших российских банков, блокируют финансовые учреждения, которые владеют почти 80% активов российского банковского сектора.
В санкционном списке оказались крупнейший российский банк "Сбербанк" и 25 его дочерних компаний, а также второй по величине "ВТБ Банк" и 20 дочерних компаний. Первый владеет третью активов всего российского банковского сектора, второй – пятой частью.
Также в списке – банк "Открытие", "Совкомбанк", "Новикомбанк" и 34 их дочерние компании.
Для "Сбербанка" будут введены ограничения на доступ к трансакциям, которые проводят в долларах, активы ВТБ, "Открытия", "Совкомбанка" и "Новикомбанка" будут заблокированы полностью. Кроме того, США вводят запрет на любые операции с тремя последними банками.
Также вводятся санкции на долговые обязательства и акции "Сбербанка", "Альфа-Банка", "Кредитного банка Москвы", "Газпромбанка", "Российского сельскохозяйственного банка", "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "РусГидро", "Алроса", "Совкомфлота" и "Российских железных дорог". Речь идет об ограничении на все сделки с новыми долговыми обязательствами этих компаний со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями.
"Эти организации, включая критически важные для российской экономики компании, активы которых оцениваются почти в $1,4 трлн, не смогут привлекать деньги через американский рынок – ключевой источник капитала и получения доходов, что ограничивает возможности Кремля по привлечению средств для своей деятельности", – говорится в релизе.
В списке есть и физические лица. Среди них:
"В этом списке фигурируют лица, обогатившиеся за счет российского государства и выдвинувшие членов своих семей на самые высокие посты в стране. В него также включены финансовые деятели, которые занимают места в крупнейших финансовых учреждениях России и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину. Это действие следует за вчерашним действием, направленным против российской элиты и членов их семей, и отрезает их от финансовой системы США, замораживает любые активы, которыми они владеют в США, и блокирует их поездки в США", – подчеркнули в Белом доме.
Также США введут общероссийские ограничения, они направлены на перекрытие российского импорта технологических товаров, критически важных для диверсифицированной экономики и способности президента РФ Владимира Путина к силовом воздействию, говорится в релизе.
"Это включает в себя запрет на экспорт стратегически важных технологий, направленный в первую очередь на российский оборонный, авиационный и морской секторы, чтобы лишить Россию доступа к передовым технологиям. Помимо масштабных ограничений в отношении российского оборонного сектора, правительство США введет общероссийские ограничения на стратегически важные американские технологии, производимые в зарубежных странах с использованием программного обеспечения, технологий или оборудования американского происхождения. Это включает ограничения на полупроводники, телекоммуникации, защиту шифрования, лазеры, датчики, навигацию, авионику и морские технологии. Эти жесткие и продолжительные меры контроля лишат Россию доступа к передовым технологиям", – резюмировали авторы сообщения.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских, по данным Минздрава, погибло 57 человек, 169 получили ранения. Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили ряд стран, в частности США и Великобритания.