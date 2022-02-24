"Сбербанк", ВТБ и "Газпромбанк", Патрушев, Сечин и другие. Обнародован список американских санкций против России

В новом пакете санкций – ряд крупнейших российских банков, блокируют финансовые учреждения, которые владеют почти 80% активов российского банковского сектора.

В санкционном списке оказались крупнейший российский банк "Сбербанк" и 25 его дочерних компаний, а также второй по величине "ВТБ Банк" и 20 дочерних компаний. Первый владеет третью активов всего российского банковского сектора, второй – пятой частью.

Также в списке – банк "Открытие", "Совкомбанк", "Новикомбанк" и 34 их дочерние компании.

Для "Сбербанка" будут введены ограничения на доступ к трансакциям, которые проводят в долларах, активы ВТБ, "Открытия", "Совкомбанка" и "Новикомбанка" будут заблокированы полностью. Кроме того, США вводят запрет на любые операции с тремя последними банками.

Также вводятся санкции на долговые обязательства и акции "Сбербанка", "Альфа-Банка", "Кредитного банка Москвы", "Газпромбанка", "Российского сельскохозяйственного банка", "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "РусГидро", "Алроса", "Совкомфлота" и "Российских железных дорог". Речь идет об ограничении на все сделки с новыми долговыми обязательствами этих компаний со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями.

"Эти организации, включая критически важные для российской экономики компании, активы которых оцениваются почти в $1,4 трлн, не смогут привлекать деньги через американский рынок – ключевой источник капитала и получения доходов, что ограничивает возможности Кремля по привлечению средств для своей деятельности", – говорится в релизе.

В списке есть и физические лица. Среди них:

экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов и его сын Сергей – глава алмазодобывающей компании "Алрос";

сын экс-главы ФСБ Николая Патрушева, бывший член правления "Газпромнефти" Андрей Патрушев и его сын Николай;

президент "Роснефти" Игорь Сечин и его сын Иван;

первый зампред правления "Сбербанка" Александр Ведяхин;

топ-менеджеры ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев, а также жена Соловьева Галина Улютина.

"В этом списке фигурируют лица, обогатившиеся за счет российского государства и выдвинувшие членов своих семей на самые высокие посты в стране. В него также включены финансовые деятели, которые занимают места в крупнейших финансовых учреждениях России и отвечают за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки вторжения Путина в Украину. Это действие следует за вчерашним действием, направленным против российской элиты и членов их семей, и отрезает их от финансовой системы США, замораживает любые активы, которыми они владеют в США, и блокирует их поездки в США", – подчеркнули в Белом доме.

Также США введут общероссийские ограничения, они направлены на перекрытие российского импорта технологических товаров, критически важных для диверсифицированной экономики и способности президента РФ Владимира Путина к силовом воздействию, говорится в релизе.

"Это включает в себя запрет на экспорт стратегически важных технологий, направленный в первую очередь на российский оборонный, авиационный и морской секторы, чтобы лишить Россию доступа к передовым технологиям. Помимо масштабных ограничений в отношении российского оборонного сектора, правительство США введет общероссийские ограничения на стратегически важные американские технологии, производимые в зарубежных странах с использованием программного обеспечения, технологий или оборудования американского происхождения. Это включает ограничения на полупроводники, телекоммуникации, защиту шифрования, лазеры, датчики, навигацию, авионику и морские технологии. Эти жесткие и продолжительные меры контроля лишат Россию доступа к передовым технологиям", – резюмировали авторы сообщения.