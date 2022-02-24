Байден: Мы ограничим возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иене

Байден сообщил, что обсуждал санкции против РФ с международными партнерами Фото: EPA

Президент США сообщил, что ограничил экспорт в Россию.

По словам Байдена, он говорил с мировыми лидерами 24 февраля и все они пришли к "полному и тотальному согласию".

"Мы ограничим возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иене. Мы собираемся лишить возможности финансировать и развивать российскую армию", – сказал он.

Президент также напомнил, что во вторник, 22 февраля, США остановили возможность для российского государства получать деньги от американских и европейских инвесторов.

"Сейчас мы предпримем такие же ограничения против крупнейших российских госкомпаний", - сказал он.