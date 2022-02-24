Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют отключение РФ от SWIFT – СМИ

В ЕС нет консенсуса по поводу отключения РФ от SWIFT, сообщили западные издания Фото: EPA

Высокопоставленные собеседники в ЕС сообщили каналу, что в государствах-членах произошел раскол по этому вопросу: Польша, Эстония, Латвия и Литва настаивают, чтобы SWIFT входил в пакет санкций, но некоторые страны, в том числе Германия, "которые имеют более тесные экономические связи с Россией", выступают против.

Источник рассказал, что дискуссия продолжается, но по его мнению, более вероятно, что экономические интересы победят и Россию от SWIFT не отключат.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

По ее данным, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "очень сильно" настаивает на отключении, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что его страна не поддержит такой шаг.

Лидеры ЕС соберутся сегодня вечером в Брюсселе, чтобы обсудить пакет санкций.

"Невероятно. Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют решение об отключении России от SWIFT. Я ожидал Италию, Венгрию и Кипр. Но Германия? Позорно", – написал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Incredible. Germany, Italy, Hungary and Cyprus are blocking a decision to disconnect Russia from the SWIFT network.

I expected Italy, Hungary and Cyprus. But GERMANY? Shameful. pic.twitter.com/xYdcrUj5cP — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

Президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими заявлениями в прошлом, осудил вторжение России в Украину и призвал ввести жесткие санкции, в том числе отключить РФ от SWIFT. Земан заявил, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба также призвали западные страны отключить РФ от SWIFT.

"Я не буду дипломатичным по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – призвал Кулеба.