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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют отключение РФ от SWIFT – СМИ

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В ЕС нет консенсуса по поводу отключения РФ от SWIFT, сообщили западные издания
В ЕС нет консенсуса по поводу отключения РФ от SWIFT, сообщили западные издания
Фото: EPA

Четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Высокопоставленные собеседники в ЕС сообщили каналу, что в государствах-членах произошел раскол по этому вопросу: Польша, Эстония, Латвия и Литва настаивают, чтобы SWIFT входил в пакет санкций, но некоторые страны, в том числе Германия, "которые имеют более тесные экономические связи с Россией", выступают против.

Источник рассказал, что дискуссия продолжается, но по его мнению, более вероятно, что экономические интересы победят и Россию от SWIFT не отключат.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможныОтключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times

По ее данным, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "очень сильно" настаивает на отключении, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что его страна не поддержит такой шаг. 

Лидеры ЕС соберутся сегодня вечером в Брюсселе, чтобы обсудить пакет санкций.

"Невероятно. Германия, Италия, Венгрия и Кипр блокируют решение об отключении России от SWIFT. Я ожидал Италию, Венгрию и Кипр. Но Германия? Позорно", – написал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. 

Президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими заявлениями в прошлом, осудил вторжение России в Украину и призвал ввести жесткие санкции, в том числе отключить РФ от SWIFT. Земан заявил, что "необходимо изолировать сумасшедшего" не только словами, но и конкретными мерами.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба также призвали западные страны отключить РФ от SWIFT. 

"Я не буду дипломатичным по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – призвал Кулеба.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Латвия, Польша, Эстония, Литва, санкции, Милош Земан, вторжение, SWIFT, Борис Джонсон, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Христо Грозев, Олаф Шольц
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