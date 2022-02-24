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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Требуем отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной

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Зеленский: Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе
Зеленский: Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе
Фото: ЕРА

За вторжение в Украину Россия должна быть отключена от международной платежной системы SWIFT. Об этом 24 февраля в Twitter по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", – написал глава государства.

Отключить РФ от международной платежной системы также потребовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не буду дипломатичным по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – подчеркнул министр.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

Отключить Россию от SWIFT в рамках санкционной политики предлагали неоднократно.

Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, военное положение, вторжение, SWIFT, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине
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