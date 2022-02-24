Зеленский: Требуем отключения России от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной

Зеленский: Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе Фото: ЕРА

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", – написал глава государства.

Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з @EmmanuelMacron. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Отключить РФ от международной платежной системы также потребовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не буду дипломатичным по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!" – подчеркнул министр.

Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

Отключить Россию от SWIFT в рамках санкционной политики предлагали неоднократно.

Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет.