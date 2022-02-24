Байден: США расширят список российских элит и их семей, которые попадают под санкции

Байден о российских элитах: Эти люди лично наживаются на кремлевской политике Фото: EPA

"Как мы и обещали, мы расширяем список российских элит и их семей, которые попадают под санкции. Как я и говорил во вторник, эти люди лично наживаются на кремлевской политике", – заявил он.

По словам американского президента, ограничительные меры будут усилены против коррумпированных миллиардеров.

Байден сообщил, что ввел новые санкции против РФ из-за ее нападения на Украину. В частности, будет ограничена возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах стерлингов и иене.