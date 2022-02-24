Байден объявил о жестких санкциях против России за ее нападение на Украину

Байден: Сегодня я ввел дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию Фото: EPA

"Сегодня я ввел дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики как немедленно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на США и других союзников", – заявил президент США.

Он отметил, что США не делают это сами.

"В течение месяцев мы строили коалицию партнеров, которые представляют больше половины мировой экономики. 27 членов ЕС, включая Францию, Германию и других союзников, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию и многих других", – сказал президент.