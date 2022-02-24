США готовят поставки нового защитного вооружения для Украины – Кулеба

По словам министра, Вашингтон рассматривает поставки нового вооружения для усиления оборонных возможностей Украины.

Собеседники обменялись оценками развития ситуации с безопасностью на фоне вторжения российских войск в Украину.

Блинкен также проинформировал Кулебу о содержании новых санкций США против России.

13 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в Украину прибыли 17 самолетов, которые привезли почти 1500 тонн военной помощи из США.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.

Западные страны обещали ввести против РФ строгие санкции в случае нападения на Украину.