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ЕС ввел санкции против Центробанка России и закрыл для нее свое воздушное пространство

Санкции против РФ опубликованы в Официальном журнале ЕС
Санкции против РФ опубликованы в Официальном журнале ЕС
Фото: depositphotos.com

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за вторжения в Украину. Список ограничений опубликован в Официальном журнале ЕС.

Эти санкции 27 февраля анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Исключение может быть сделано только в том случае, если сделка необходима для обеспечения финансовой стабильности ЕС или одного из его членов. 

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. Он не назвал точной суммы, но, как пишет РБК, если Боррель имел в виду международные резервы Центробанка без учета золота, ЕС может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота – $630 млрд).  

Кроме того, вступило в силу решение о полном закрытии воздушного пространства ЕС для России. В журнале сказано, что члены блока обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками, зарегистрированы в России или не зарегистрированы в России, но принадлежат, зафрахтованы или иным образом контролируются российскими юридическими или физическими лицами. 

В публикации сказано, что ЕС непоколебимым в своей поддержке Украины. Нападение России на Украину в союзе назвали вопиющим нарушением территориальной целостности и подчеркнули, что оно было неспровоцированным и необоснованным. 

"Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Ввиду серьезности ситуации и в ответ на дестабилизирующие ситуацию в Украине действия России целесообразно ввести дополнительные ограничительные меры, связанные с финансами и авиацией", – объяснили свое решение в Евросоюзе. 

ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году, когда она аннексировала Крым и начала военную агрессию в Украине. В феврале 2022 года, когда Россия вторглась на всю территорию Украины, ограничения значительно усилили. Это уже четвертый пакет санкций, который согласовал союз за последнюю неделю. Первый пакет санкций коснулся банковского сектора, нефтяного рынка России и запрета на продажу самолетов. Затем ЕС включил в санкционный список президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. После этого Евросоюз с западными партнерами анонсировал отключение некоторых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. 

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, авиация, агрессия, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, Евросоюз, Жозеп Боррель
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