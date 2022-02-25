Обстрел российскими оккупантами Киева квалифицирован как теракт – Венедиктова

Венедиктова: С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе. Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт", – написала она.

Она отметила, что Киевская областная прокуратура задокументировала 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.