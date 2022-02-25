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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел российскими оккупантами Киева квалифицирован как теракт – Венедиктова

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Венедиктова: С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда
Венедиктова: С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Попадание российского авиационного снаряда в жилой дом в Киеве Офис генпрокурора квалифицирует как теракт. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова 25 февраля в Facebook.

"С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе. Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт", – написала она.

Она отметила, что Киевская областная прокуратура задокументировала 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/videos/2103815469781347/

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах

С раннего утра 25 февраля оккупационные силы продолжают наступление и обстрелы городов, в частности Киева.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, война в Украине, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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