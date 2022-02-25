Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Согласно документу, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВCУ и других военных формирований, на основании предложения СНБО, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.
Мобилизация будет длиться 90 дней. Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. Кабинету министров – обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, СБУ – осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время мобилизации.
Документ предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы и других государственных органов в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.
Местным органам власти и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки поручено своевременно известить и организовать прибытие граждан, призываемых на военную службу на пункты сбора и в воинские части. Также им поручено выделить временные здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие материально-технические средства для мобилизации.
Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.