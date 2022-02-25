Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Согласно документу, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВCУ и других военных формирований, на основании предложения СНБО, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Мобилизация будет длиться 90 дней. Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. Кабинету министров – обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, СБУ – осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время мобилизации.

Документ предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы и других государственных органов в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.

Местным органам власти и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки поручено своевременно известить и организовать прибытие граждан, призываемых на военную службу на пункты сбора и в воинские части. Также им поручено выделить временные здания, сооружения, земельные участки, транспорт и другие материально-технические средства для мобилизации.

Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.