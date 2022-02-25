США ввели санкции против Беларуси из-за вторжения РФ в Украину. Под ограничения попали госбанки и чиновники, в том числе министр обороны

Хренин заявлял об отсутствии угроз со стороны Беларуси для Украины Фото: mil.by

Санкции против Беларуси вводятся за поддержку вторжения, они коснутся 24 физических и юридических лиц.

Речь идет в том числе о двух крупных государственных банках, девяти оборонных фирмах и семерых чиновниках, говорится в релизе.

Сайт минфина США уточняет, что под санкции попали "Белинвестбанк" и "Банк "Дабрабыт", секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который 14 февраля говорил министру обороны Украины Алексею Резникову, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также США ввели санкции, направленные против банковского сектора России.