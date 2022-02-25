"Русский военный корабль, иди нах...й". В результате обстрела оккупантами острова Змеиный погибло 13 украинских пограничников – Антон Геращенко

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан нах...й! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Возможно, погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника нах...й, как посылали запорожские казаки врагов Украины. Вечная слава героям! Позор и смерть российским оккупантам!" – написал он.

В своем канале в Telegram Геращенко опубликовал аудиозапись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.

"Русский военный корабль, иди нах...й", – ответили пограничники.