Остров Змеиный захвачен рссийскими оккупантами – ГПСУ

"После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на острове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен. Напомним: враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться. Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону", – заявили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе Украины сообщали сегодня, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня.