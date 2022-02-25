Оккупанты захватили автомобили ВСУ, переоделись в форму украинских военных и едут в центр Киева – Минобороны

По ее информации, оккупанты едут со стороны Оболони.

"За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – написала Маляр.

На странице операции Объединенных сил в Facebook сообщается, что диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В сообщении сказано, что речь идет о двух боевых бронированных машинах "Козак", трех КрАЗах и ГАЗ-66. Российские военные при этом одеты в форму ВСУ.

"Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", – призвали в штабе.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал в Telegram видео этой колонны.

Судя по всему, российские военные едут из Гостомеля, где вторые сутки продолжаются бои за аэропорт. По данным СМИ, для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск.

Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. В частности, глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что "очень большое количество танков и другой техники" передвигается из Сумской области в направлении Киева. При этом украинским военным удалось остановить продвижение колонны российских танков с чернобыльского направления в районе Иванкова Киевской области. Чтобы остановить оккупантов, по данным "Украинской правды", украинские военнослужащие подорвали мост на реке Ирпень.