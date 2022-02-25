Оккупанты захватили автомобили ВСУ, переоделись в форму украинских военных и едут в центр Киева – Минобороны

По ее информации, оккупанты едут со стороны Оболони.
"За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – написала Маляр.
На странице операции Объединенных сил в Facebook сообщается, что диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
В сообщении сказано, что речь идет о двух боевых бронированных машинах "Козак", трех КрАЗах и ГАЗ-66. Российские военные при этом одеты в форму ВСУ.
"Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам", – призвали в штабе.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал в Telegram видео этой колонны.
Судя по всему, российские военные едут из Гостомеля, где вторые сутки продолжаются бои за аэропорт. По данным СМИ, для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск.
Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. В частности, глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что "очень большое количество танков и другой техники" передвигается из Сумской области в направлении Киева. При этом украинским военным удалось остановить продвижение колонны российских танков с чернобыльского направления в районе Иванкова Киевской области. Чтобы остановить оккупантов, по данным "Украинской правды", украинские военнослужащие подорвали мост на реке Ирпень.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
Из-за нападения на Украину США, Великобритания и Канада заявили о введении санкций против России.