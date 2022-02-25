В ОПУ заявили, что цель России – сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. СМИ сообщили, что оккупанты хотя захватить Киев

ОПУ считает, что у Российской Федерации две тактические цели – захват территорий и "нападение на легитимное политическое руководство Украины с целью распространения хаоса и установления марионеточного правительства", которое подписало бы мирное соглашение о двусторонних отношениях с Россией, сказал Подоляк.

Он отметил, что противник пытается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве, существует вероятность, что российские вооруженные силы захватят правительственные кварталы.

По данным источников Newsweek, российские войска планируют окружить Киев. Американские чиновники считают, что оккупанты смогут осадить город в течение 96 часов, а затем в течение недели – свергнуть руководство.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому на условиях анонимности сказал изданию, что у украинских властей тоже есть подобная информация, но он высказал сомнение, что Зеленский будет свергнут.

"Думаю, что еще слишком рано говорить… Они говорят, что Украина держится лучше, чем ожидали", – сказал собеседник.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в контрразведке СБУ тоже сообщила, что цель России – взять под контроль Киев.

С помощью переброски около 2 тыс. спецназовцев, 10 тыс. десантников и диверсионных групп, которые уже находятся в Киеве, оккупанты планируют дестабилизировать обстановку в городе, отключить в нем электричество и связь, а затем захватить органы власти и руководство государства (не уточняется, кого именно), чтобы заставить его подписать мирное соглашение на российских условиях, шантажируя возможной гибелью большого количества гражданского населения, рассказали в спецслужбе. Даже если часть руководства государства будет эвакуирована из Киева, подписать документы сможет кто-то из пророссийских политиков, а затем Украина якобы может быть разделена на две части – подконтрольную России и не подконтрольную.

"Принцип действия захватчиков: "Кто контролирует столицу – тот контролирует государство". Планы [президента РФ Владимира] Путина известны, и украинские военные готовы дать ему отпор", – отметили в спецслужбе.

Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни – "в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов", сообщило издание.