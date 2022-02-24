Российские войска пытаются захватить ЧАЭС, украинцы отдают жизни, чтобы трагедия не повторилась – Зеленский

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", – написал Зеленский.
Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге, который транслируется в Facebook, рассказал, что у украинских властей есть оперативные данные, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп хотели устроить теракт на ЧАЭС и спровоцировать мощную экологическую катастрофу.
"Это существенно меняет картину того, что происходит в стране. Понятно, что Россия не просто хочет заменить правительство на марионеточное, она хочет нанести максимальные разрушения, разрушения экологического характера", – сказал Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, два вертолета, а также уничтожили несколько десятков единиц бронированной техники ВС РФ.
По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.