Российские войска пытаются захватить ЧАЭС, украинцы отдают жизни, чтобы трагедия не повторилась – Зеленский

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", – написал Зеленский.

Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге, который транслируется в Facebook, рассказал, что у украинских властей есть оперативные данные, что несколько российских диверсионно-разведывательных групп хотели устроить теракт на ЧАЭС и спровоцировать мощную экологическую катастрофу.

"Это существенно меняет картину того, что происходит в стране. Понятно, что Россия не просто хочет заменить правительство на марионеточное, она хочет нанести максимальные разрушения, разрушения экологического характера", – сказал Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.