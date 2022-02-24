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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу, Пригожин, Захарова. ЕС обнародовал имена россиян, против которых были введены санкции за признание "ЛДНР"

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ЕС ввел санкции против более чем 300 россиян
ЕС ввел санкции против более чем 300 россиян
Фото: EPA

Евросоюз опубликовал список из более чем 350 лиц, против которых ввел санкции в связи с признанием Россией "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

ЕС запретил въезд на свою территорию всем фигурантам санкционного списка, а также заморозил их активы.

В санкционные списки попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, министр экономики Максим Решетников.

Санкции введены против более 300 депутатов Госдумы РФ, в том числе против вице-спикера Петра Толстого.

Кроме того, в список попали близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, глава правления ВТБ Андрей Костин.

Также ограничения ввели против российских военных чиновников: заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина и командующего военно-воздушными силами Сергея Дронова.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.

В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти Украины пообещали выдать оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, Сергей Шойгу, ДНР, война в Украине, Мария Захарова, ЛНР, Евгений Пригожин
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