Шойгу, Пригожин, Захарова. ЕС обнародовал имена россиян, против которых были введены санкции за признание "ЛДНР"

ЕС ввел санкции против более чем 300 россиян Фото: EPA

ЕС запретил въезд на свою территорию всем фигурантам санкционного списка, а также заморозил их активы.

В санкционные списки попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, министр экономики Максим Решетников.

Санкции введены против более 300 депутатов Госдумы РФ, в том числе против вице-спикера Петра Толстого.

Кроме того, в список попали близкий к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, глава правления ВТБ Андрей Костин.

Также ограничения ввели против российских военных чиновников: заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина и командующего военно-воздушными силами Сергея Дронова.