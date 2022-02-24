Украинские военные в Счастье взяли в плен российских оккупантов

По данным штаба ООС, сейчас идут тяжелые бои за Счастье и Станицу Луганскую Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", – говорится в сообщении.

Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных.

Как отметили в штабе ООС, в ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен еще двух российских оккупантов.