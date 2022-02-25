Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов – Залужный

Залужный: Мы не дали врагу достичь своих захватнических планов Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь своих захватнических планов. Идет 19-й час нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению", – написал Залужный.

По его словам, по состоянию на полночь 25 февраля украинские военные ведут организованную оборонную операцию на юге, идут бои в районе восточнее Херсона.

"Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не получил", – указал Залужный.

Он сообщил, что на Северском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов, вражеская колонна остановлена, а подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

Он отметил, что украинские военные продолжают бои за Харьков, Херсон, Сумы, Ахтырку и Северское направление.

Главнокомандующий добавил, что на Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника, а на Слобожанщине оперативная группировка ведет оборону в районах населенных пунктов Должанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

"Группировка Военно-морских сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне Киева", – говорится в посте Залужного.

Он отметил, что Воздушные силы ВСУ отражают воздушные удары противника, ведут постоянную разведку с помощью беспилотников, нанесли удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту в районе аэродрома Гостомель.

"Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов", – добавил Залужный.