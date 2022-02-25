Генштаб ВСУ: На территорию Украины введено более 60 батальонных групп, цель РФ – блокирование Киева, создание коридора в Крым и Приднестровье

"В настоящее время из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60-ти. Основные усилия противник сосредотачивает на слобожанском, северском, таврическом направлениях. С разрешения еще одного "братского народа", из Республики Беларусь, проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что план российских захватчиков уже понятен: "основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР".
Именно для этого был высажен воздушный тактический десант численностью до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель под Киевом.
Еще одна цель захватчика – нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары, сообщили в штабе.
По данным, указанным в вечерней сводке, велись бои на подступах к Херсону – оккупанты пытались обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. ВСУ вели бой на окраине Чернигова.
На слобожанском направлении ведется оборона по рубежу: Должанка, Двуречная, Артемовка, Кутузовка, Харьков, Дергачи, Должик, Мурафа, Ахтырка, Сумы.
"Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян", – рассказали в штабе.
Военные обратились к гражданам и подчеркнули, что "каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанта резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, дает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии".
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности США и Великобритания.