Генштаб ВСУ: На территорию Украины введено более 60 батальонных групп, цель РФ – блокирование Киева, создание коридора в Крым и Приднестровье

В Генштабе ВСУ рассказали о первом дне полномасштабной агрессии РФ против Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В настоящее время из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60-ти. Основные усилия противник сосредотачивает на слобожанском, северском, таврическом направлениях. С разрешения еще одного "братского народа", из Республики Беларусь, проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что план российских захватчиков уже понятен: "основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР".

Именно для этого был высажен воздушный тактический десант численностью до 200 российских солдат на аэродроме Гостомель под Киевом.

Еще одна цель захватчика – нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары, сообщили в штабе.

По данным, указанным в вечерней сводке, велись бои на подступах к Херсону – оккупанты пытались обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. ВСУ вели бой на окраине Чернигова.

На слобожанском направлении ведется оборона по рубежу: Должанка, Двуречная, Артемовка, Кутузовка, Харьков, Дергачи, Должик, Мурафа, Ахтырка, Сумы.

"Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян", – рассказали в штабе.

Военные обратились к гражданам и подчеркнули, что "каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанта резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, дает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии".