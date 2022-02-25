24 февраля погибло 137 украинских военных – Зеленский

"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан. Из них – 10 офицеров. Ранены – 316", – рассказал он.

Президент добавил, что защищая до последнего украинский остров Змеиный в Черном море, погибли все находящиеся там пограничники.

"Но они не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сказал президент.