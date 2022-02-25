Украина запретила выезд мужчинам от 18 до 60 лет на время военного положения

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из Украины отдельной категории граждан. В частности, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в посте.

Сообщается, что норма будет действовать в период режима военного положения.

24 февраля президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.