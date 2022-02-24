В МВД обнародовали данные о нарушении российскими войсками границы Украины

В сводке по состоянию на 10.50 говорится, что вооруженное вторжение войск Российской Федерации началось в 3.40 по всем направлениям, включая участок границы с республикой Беларусь и админграницу с оккупированным Крымом.

Речь идет об участках Черниговского, Сумского, Харьковского, Житомирского, Волынского погранторядов и сотнях единиц бронетехники, в том числе танков.

В сводке полиции по состоянию на 12.00 говорится, что в районе сел Бутово и Городище Ровенской области замечена передислокация войск на территории Беларуси, в Херсонскую область со стороны оккупированного Крыма движется колонна военной техники.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, разрушен мост через реку Черевач. В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок. Вместе с тем, правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам", – сообщили правоохранители и напомнили, что обо всех подозрительных вещах и подозрительных лицах с красными элементами на одежде необходимо сообщать на спецлинию полиции "102".