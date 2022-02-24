В МВД обнародовали данные о нарушении российскими войсками границы Украины

В сводке по состоянию на 10.50 говорится, что вооруженное вторжение войск Российской Федерации началось в 3.40 по всем направлениям, включая участок границы с республикой Беларусь и админграницу с оккупированным Крымом.
Речь идет об участках Черниговского, Сумского, Харьковского, Житомирского, Волынского погранторядов и сотнях единиц бронетехники, в том числе танков.
В сводке полиции по состоянию на 12.00 говорится, что в районе сел Бутово и Городище Ровенской области замечена передислокация войск на территории Беларуси, в Херсонскую область со стороны оккупированного Крыма движется колонна военной техники.
"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, разрушен мост через реку Черевач. В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок. Вместе с тем, правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам", – сообщили правоохранители и напомнили, что обо всех подозрительных вещах и подозрительных лицах с красными элементами на одежде необходимо сообщать на спецлинию полиции "102".
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины".
По данным ВСУ на 8.46, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
По состоянию на 10.00 было известно о гибели не менее 12 человек, среди них – украинские военнослужащие и пограничники, сообщили в МВД и Госпогранслужбе.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".