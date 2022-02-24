"Трагедия может прийти в Европу и в мир". Братья Кличко обратились к киевлянам и международному сообществу

"То, что сейчас сделано со стороны России, – большая трагедия. Трагедия не только для Украины, это трагедия для всей Европы, но уверен, что мы выстоим. Выстоим и сможем показать наши силу и дух", – сказал Виталий Кличко.
Он призвал киевлян оставаться дома и без необходимости не пользоваться транспортом.
"Не паникуйте, и мы сделаем все для того, чтобы ситуация была под контролем и никаких чрезвычайных ситуаций в городе Киеве не происходило", – отметил мэр.
Владимир Кличко обратился к международным партнерам на русском и английском языках.
"Эта трагедия и бессмысленная война могут захватить и ваш дом. Эта трагедия может прийти в Европу и не только в Европу, но и в мир. Совместными усилиями нужно остановить эту агрессию, эту бессмысленную войну, в которой выигравших не будет", – сказал спортсмен.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.