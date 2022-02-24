"Трагедия может прийти в Европу и в мир". Братья Кличко обратились к киевлянам и международному сообществу

"То, что сейчас сделано со стороны России, – большая трагедия. Трагедия не только для Украины, это трагедия для всей Европы, но уверен, что мы выстоим. Выстоим и сможем показать наши силу и дух", – сказал Виталий Кличко.

Он призвал киевлян оставаться дома и без необходимости не пользоваться транспортом.

"Не паникуйте, и мы сделаем все для того, чтобы ситуация была под контролем и никаких чрезвычайных ситуаций в городе Киеве не происходило", – отметил мэр.

Владимир Кличко обратился к международным партнерам на русском и английском языках.

"Эта трагедия и бессмысленная война могут захватить и ваш дом. Эта трагедия может прийти в Европу и не только в Европу, но и в мир. Совместными усилиями нужно остановить эту агрессию, эту бессмысленную войну, в которой выигравших не будет", – сказал спортсмен.