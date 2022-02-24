Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2022
 
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"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину

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Виторган в соцсети выразил свое мнение о вторжении РФ в Украину
Виторган в соцсети выразил свое мнение о вторжении РФ в Украину
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган 24 февраля выразил свою реакцию на нападение РФ на Украину. Пост он опубликовал в Instagram.

Актер разместил полностью черный экран и лаконичный комментарий.

"Позор", – написал он.

Контекст:

Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в Москве.

Наиболее известные фильмы с его участием – "Рассмешить Бога", "День выборов", "О чем говорят мужчины", "О чем еще говорят мужчины", "С Восьмым марта, мужчины!", "Мамочки".

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Утром 24 февраля президент Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, армия, оккупация, агрессия, нападение, боевики, артиллерия, ДНР, Владимир Зеленский, актер, Максим Виторган, ЛНР, безопасность, ОРДЛО, ЛДНР
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