"Нам стыдно, что наше государство ведет себя, как зарвавшийся гопник". Российская группа "Порнофильмы" выступила с открытым письмом

Группа "Порнофильмы": Эта агрессия – личная инициатива Путина, который пытается реализовывать свои военные и имперские амбиции и совершенно оторван от простого народа Фото: Поронфильмы / Facebook

"Вот уже сутки мы с огромной болью наблюдаем за происходящим. Очевидно, что эта агрессия – личная инициатива [президента РФ] Владимира Путина, который пытается реализовывать свои военные и имперские амбиции и совершенно оторван от простого народа. Мы уже устали постоянно искать везде врагов. Это устаревший нарратив еще советской пропаганды. Мировоззрение выходцев из КГБ совершенно не созвучно с современным положением вещей. Это мировоззрение всячески тормозит естественное развитие и пытается как можно дольше задержать всех нас в прошлом. Мы не хотим жить в мире, в котором нужно лишь постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, все туже затягивая пояса. Мы хотим жить в мире, в котором можно дружить и помогать друг другу развиваться и процветать!" – говорится в письме.

Группа отметила, что говорит публично, поскольку не имеет права молчать в такие острые моменты.

"Мы считаем, что это касается каждого из нас. Такая человеконенавистническая политика просто неприемлема. Мы –граждане России, и мы категорически не согласны с агрессивными нападками на наших соседей. Мы не хотим ассоциировать себя с теми людьми, которые сегодня сидят в руководстве нашей страны и их больными идеями. Нам стыдно, что наше государство ведет себя, как зарвавшийся гопник", – отметили участники "Порнофильмов".

По словам музыкантов, многие россияне против агрессии Путина в Украине.

"Ни мы сами, ни огромное количество россиян не поддерживают весь этот ужас, который пытаются творить якобы от нашего имени, и очень хотим, чтобы ребята и девчонки из Украины почувствовали нашу поддержку и любовь в столь тяжелый период!" – отметили они.