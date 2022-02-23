Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
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"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс

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Сумская: С отчаянием в душе, но с верой в сердце, что Украина выстоит!
Сумская: С отчаянием в душе, но с верой в сердце, что Украина выстоит! 
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 22 февраля на своей странице в Instagram сообщила, что поедет с гастролями в Днепр и на Донбасс.

"Когда пушки стреляют, музы не молчат. С отчаянием в душе, но с верой в сердце, что Украина выстоит! Нас встречает Днепр и Донбасс", – написала она.

Сумская сообщила, что отправляется со спектаклем "Любовь и голуби". Постановку покажут в Днепре, Желтых Водах, Доброполье, Северодонецке и Константиновке.

Контекст:

Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает в Москве (РФ). Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары двое детей: дочь Ева (2017) и сына Даниил (2020). 

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, агрессия, Константиновка, Доброполье, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, Ольга Сумская, Антонина Паперная, актриса, пушки, спектакль, войска
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