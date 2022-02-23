"Ни один мужчина не выдержал бы". Бадоева сделала заявление об отношениях с мужем

"Ни один мужчина, даже самый лучший и прекрасный, не выдержал бы такую жену, как я. И я не смогла бы жить с мужчиной, который беспрерывно куда-то ездит, летит, плывет. Если бы у нас с Василием были категорически разные интересы и сферы деятельности, нам сложно было бы жить, наверное", – написала Бадоева, отметив, что это отрывок из ее интервью журналу "Караван историй".
Она задала подписчикам вопрос, могут ли отношения стать крепче, если у двух людей схожие интересы и сфера деятельности или, наоборот, противоположности притягиваются.
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пп
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время телеведущая вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственных передач "Другая жизнь", которая выходит на украинском канале "Интер" и "Жизнь других" на российском "Первом канале".