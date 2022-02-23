"Ни один мужчина не выдержал бы". Бадоева сделала заявление об отношениях с мужем

Бадоева и Мельничин живут в браке с 2014 года Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Ни один мужчина, даже самый лучший и прекрасный, не выдержал бы такую жену, как я. И я не смогла бы жить с мужчиной, который беспрерывно куда-то ездит, летит, плывет. Если бы у нас с Василием были категорически разные интересы и сферы деятельности, нам сложно было бы жить, наверное", – написала Бадоева, отметив, что это отрывок из ее интервью журналу "Караван историй".

Она задала подписчикам вопрос, могут ли отношения стать крепче, если у двух людей схожие интересы и сфера деятельности или, наоборот, противоположности притягиваются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

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